У Верховній Раді скасували рішення про позбавлення акредитації ЗМІ [ Редактировать ]
У Верховній Раді скасували рішення про позбавлення акредитації деяких ЗМІ. Про це повідомили в апараті парламенту. І перепросили за попереднє рішення.
Нагадаю, напередодні парламентський Комітет зі свободи слова заборонив кореспондентам 22-ох видань відвідувати парламент. Мовляв, ті мало висвітлюють роботу Ради. Медійники відреагували миттєво - таку ініціативу назвали наступом на свободу слова з боку держави. І обіцяли скаржитись у міжнародні організації.
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