У Німеччині автомобіль в'їхав у групу людей: загинула дитина [ Редактировать ]
Автомобіль в'їхав у групу людей у німецькому місті Кемпен. Загинув 12-річний хлопчик. Його мати і ще один перехожий - травмовані. У водія легкі ушкодження.
За попередніми даними, 30-річний кермувальник з'їхав з дороги і вилетів на велосипедну доріжку та тротуар. Чи умисно так вчинив - з'ясовує поліція.
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