Французька поліція розкрила особу нападника, який влаштував різанину в Ніцці. Зловмисник - 21-річний мігрант із Тунісу. До Європи прибув минулого місяця, спершу - до Італії, згодом перебрався до Франції. Напередодні він увірвався до церкви з ножем, убив трьох людей, кількох поранив. Чому скоїв напад і як реагує офіційний Париж - розкажуть наші кореспонденти.

Хвилина мовчання у французькому парламенті.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Відповідь влади буде твердою, жорсткою та негайною. По всій країні рівень терористичної загрози піднімаємо до найвищого.

Трагедія сталася близько дев'ятої ранку у Ніцці. У базиліку Нотр-Дам увірвався чоловік із ножем. Зарізав літнього прислужника, відвідувачку і ще одну жінку, вже коли тікав із церкви, вона сховалася від нападника в кафе. Місцеві не можуть оговтатися.

Ми дізналися з новин, що нашого прислужника убили. Я шокована. Досі перед очима бачу, як він ходить по церкві, запалює свічки. Не вірю, що його більше немає. Він завжди там був, церква була йому рідним домом.

Нападникові не вдалося далеко втекти. Хвилин за десять його упіймали. Під час затримання люди чули постріли. За попередніми даними, зловмисник поранений і зараз у лікарні.

Девід-Олів'є Реверді, представник поліції:

Покладаємо надію на запис із камери відеостеження. Що встановлена на вході до церкви, і очевидно, зафільмувала злочин. Побачимо, чи були спільники у нападника.

Міська влада одразу кваліфікувала злочин як теракт. Усі церкви закрили, інші релігійні об'єкти взяли під охорону.

Крістіан Естросі, мер Ніцци:

Ніцца, як і вся Франція, платить надто високу ціну, знову ставши жертвою ісламо-фашизму. Цей вчинок неможливо трактувати інакше. Зловмисник постійно повторював "Аллах Акбар", поки йому надавали медичну допомогу на місці.

І ще один напад із ножем цього дня стався в Авіньоні. Там чоловік теж з вигуками "Аллах Акбар" накинувся на поліцейських. Його ліквідували. Для розслідування цих інцидентів міністерство внутрішніх справ створило спеціальний кризовий штаб.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Цей напад став можливим тільки тому, що у нас високі цінності: можливість вільно жити, вільно вірити і не піддаватися терору. Дозвольте ще раз на цьому наголосити: ми ніколи не поступимося.

Злочин у Ніцці засудила Єврокомісія та Католицька церква. Обурена нападом і місцева громада мусульман. Ніцца не вперше стає місцем злочину ісламістів. Чотири роки тому, під час святкування Дня республіки, радикал, що був за кермом вантажівки, заїхав у натовп. Загинуло 84 людини. Останнім часом напруження у французькому суспільстві на тлі релігійних розбіжностей зросло. Два тижні тому ісламіст убив учителя Самюеля Паті за те, що той показав дітям карикатури на пророка Мохамеда. Країною прокотилася хвиля протестів.