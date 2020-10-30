Наивность и доверчивость - это скорее плохие черты характера, чем хорошие в наши дни. Однако, такие люди и правда особенные. Искренне прощать и видеть только лучшее в человеке - настоящий дар. Астрологи рассказали, какой знак зодиака наиболее доверчив.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. До самого конца они будут искать в человеке искорки доброты. Ну не хотят Рыбы верить в жестокость и зло! Они предпочитают давать шанс, прощать и ценить каждого.

Поэтому, даже если Рыб и обманывают, долго зла на обидчика держать они не станут. Простят и пожелают обидчику счастья.



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