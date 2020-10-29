Почему нельзя есть хурму [ Редактировать ]
Несмотря на свой потенциал пользы, хурма также может навредить здоровью - например, негативно повлиять на работу кишечника. Об этом пишет newsyou.info.
Объясняя, как может навредить организму хурма, нутрициологи указывают на большое количество в ее составе вещества танина и растительных волокон. Данные соединения хурмы "негативно влияют на желудок и кишечник". В частности, таниновые кислоты угнетают секрецию тонкого кишечника и ухудшают перистальтику.
Людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, лучше отказаться от хурмы. Остальным - не злоупотреблять этим фруктом: даже у здоровых людей это может привести к плохому самочувствию и вызвать расстройства в организме.
Нутрициологи порекомендовали не употреблять больше трех плодов хурмы в день. Также нужно воздерживаться от поедания не слишком зрелых плодов, иначе можно серьезно навредить работе своего пищеварения.
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