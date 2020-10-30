В Европарламенте отреагировали на скандал вокруг Конституционного суда [ Редактировать ]
Источник: Конституционный Суд Украины
Депутаты Европейского парламента осудили решение Конституционного Суда Украины отменить статью о незаконном обогащении и электронном декларировании. Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, сообщает "Европейская правда".
В Европарламенте призвали украинские власти как можно быстрее восстановить функционирующую, эффективную и комплексную "институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией", но при этом сохранить независимость судебной ветви власти.
Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти. В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль.
В Европакрламенте обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.
Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Суд объяснил свое решение так:
Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации может быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципа верховенства права, закрепленные в ч.1 ст.8 Основного закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона.
29 октября в Офисе президента состоялось экстренное заседание СНБО. На нем президент Зеленский заявил, что система электронного декларирования будет работать и внес в Верховную Раду неотложный законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
В ответ глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что решение Зеленского имеет признаки конституционного переворота. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главы КСУ по статье государственная измена.
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