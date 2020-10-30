ДТП на Майдані: у Києві водій протаранив юрбу людей, є загиблі та поранені (відео) [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, троє були травмовані годину тому у самому центрі столиці. Водій позашляховика на великій швидкості заїхав на пішохідну частину площі і врізався в зупинку громадського транспорту, а далі - протаранив ще кілька автівок.
За інформацією поліції, 66-річний убивця був напідпитку, зараз силовики перевіряють його стан.
Як повідомляють, рух Хрещатиком у бік Європейської площі одразу після трагедії було перекрито. На місці події трагедії працюють слідчі та лікарі "швидкої".
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