Двоє людей загинули, троє були травмовані годину тому у самому центрі столиці. Водій позашляховика на великій швидкості заїхав на пішохідну частину площі і врізався в зупинку громадського транспорту, а далі - протаранив ще кілька автівок.

За інформацією поліції, 66-річний убивця був напідпитку, зараз силовики перевіряють його стан.

Як повідомляють, рух Хрещатиком у бік Європейської площі одразу після трагедії було перекрито. На місці події трагедії працюють слідчі та лікарі "швидкої".