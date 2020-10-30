В пятницу, 30 октября, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко рассказал о том, почему считает действия президента незаконными.

"У нас не собирался СНБО по важнейшим вопросам, которые возникали в стране. А по этому тут же собрался СНБО и президент принимает решение, которое является антиконституционным - внести законопроект об увольнении судьей КСУ. И там есть 6 пунктов, по которым можно уволить с работы. Ни один из этих пунктов они не нарушили", - пояснил свою позицию политик.

"Сам гарант Конституции, идя на поводу у своих внешних хозяев, пытается нарушить Конституцию и заставляет парламент это сделать. Я считаю что, во вторник, по-моему, или в четверг, у нас будет этот законопроект и это будет испытательный срок для парламента: парламентско-президентская у нас республика или мы полностью находимся под непонятной диктатурой даже не наших управленцев, а внешних. Мы категорически против попытки государственного переворота, инициатором которого является президент. И сегодня наступил момент истины для парламента, будет ли он иметь свое политическое лицо", - заявил Бойко.

Также депутат ответил, нужно ли совершенствовать антикоррупционное законодательство.

"На самом деле, мы ведь уже 6 или 7 трансформаций законно о борьбе с коррупцией пережили. И в прошлом парламенте, и часть - в этом. Увольнять судьей за то, что они имеют свою позицию - прямой путь к диктатуре, которая ничего хорошего стране не принесет. Это втянет страну в политический кризис, в сочетании с местными выборами и эпидемией, с которой надо реально бороться. Это путь в никуда. Вместо того, чтобы бороться с эпидемией, отвечать на вызовы бюджетные, борьбы из бедностью, нас сегодня втягивают в политический кризис, который может закончиться непредсказуемые последствиями", - резюмировал Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".