Чоловік в середньовічному одязі зі зброєю напав на перехожих у Квебеку [ Редактировать ]
Різанина в канадському Квебеку. Чоловік в середньовічному одязі вбив двох перехожих мечем, ще п'ятьох поранив. Сталося все біля будівлі парламенту в ніч на Геловін.
Нападника поліція затримала за кілька годин після інциденту. Чоловікові 24 роки, мотивів злочину він не повідомляє. Наразі його доправили на проходження психіатричної експертизи. Правоохоронці кажуть, із жертвами той був незнайомий.
Робер Піжон, голова поліції міста Квебек:
Загиблі - вихідці з Франції. Утім, немає підстав вважати, що цей злочин якось пов'язаний із тамтешнім убивством учителя. Нападник обирав своїх жертв випадково. Я не можу зараз розголошувати всі деталі. Слідство триває. Єдине, що можу сказати: зловмисник не належав до жодного терористичного угруповання, а вчинив таке з певних особистих причин.
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