Різанина в канадському Квебеку. Чоловік в середньовічному одязі вбив двох перехожих мечем, ще п'ятьох поранив. Сталося все біля будівлі парламенту в ніч на Геловін.

Нападника поліція затримала за кілька годин після інциденту. Чоловікові 24 роки, мотивів злочину він не повідомляє. Наразі його доправили на проходження психіатричної експертизи. Правоохоронці кажуть, із жертвами той був незнайомий.

Робер Піжон, голова поліції міста Квебек: