К 10 годам лишения свободы осужден водитель, спровоцировавший 12 июля этого года в Киеве дорожную аварию, в которой погибла семья - родители и двое детей. Такое решение сегодня, 2 ноября, вынес суд в Киеве. Об этом сообщила в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Водитель-убийца также на 3 года лишен права управлять автомобилем. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, 12 июля 2020 года на Столичном шоссе в Киеве произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz GL 250D, удари автомобиль, который двигался с ним рядом, после чего выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб протаранил Hyundai Tucson, где ехала семья их пяти человек.

В результате столкновения водитель, его жена и их малолетняя дочь погибли на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, но один из них умер по дороге в больницу.

В момент аварии горе-водитель находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Напомним, что президент Зеленский выступил за пожизненное заключение для виновников пьяных ДТП.