У Туреччині з-під завалів витягли живою чотирирічну дівчинку. Дитина пробула під руїнами майже чотири доби. Потужний землетрус сколихнув країну в п'ятницю. Великі руйнування в провінції Ізмір.

На сьогодні число жертв катастрофи зросло до сотні. Тисяча людей постраждали. А прокуратура Ізміра видала ордери на арешт дев'яти осіб, причетних до спорудження будинків, які завалилися в місті під час удару стихії.