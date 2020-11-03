У Туреччині з-під завалів витягли живу дівчинку [ Редактировать ]
У Туреччині з-під завалів витягли живою чотирирічну дівчинку. Дитина пробула під руїнами майже чотири доби. Потужний землетрус сколихнув країну в п'ятницю. Великі руйнування в провінції Ізмір.
На сьогодні число жертв катастрофи зросло до сотні. Тисяча людей постраждали. А прокуратура Ізміра видала ордери на арешт дев'яти осіб, причетних до спорудження будинків, які завалилися в місті під час удару стихії.
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