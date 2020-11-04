Апеляційний суд Мілана повністю виправдав і звільнив українського нацгвардійця Віталія Марківа. Під час засідання суд вислухав обидві сторони, а Марків виступив із завершальним словом.

Перед оголошенням рішення судді взяли кількагодинну перерву. Нагадаю, торік улітку нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі італійського репортера у 2014 році.