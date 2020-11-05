Сьогодні в Нідерландах відбудеться чергове засідання у справі МН17. Напередодні в суді заслухали адвокатів одного з чотирьох обвинувачених - спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.

Його захист домагається повторного допиту експертів та свідків у справі. Нагадаю, наразі триває досудова стадія кримінального процесу. Розгляд по суті відбудеться наступного року.

Нагадаю, малайзійський "Боїнг" збили російські військові у небі над Донбасом у липні 2014. Тоді загинули громадяни 10 країн. Загалом 298 людей.