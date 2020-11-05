Катастрофа рейсу МН17: у Нідерландах заслухали адвоката підозрюваного [ Редактировать ]
Сьогодні в Нідерландах відбудеться чергове засідання у справі МН17. Напередодні в суді заслухали адвокатів одного з чотирьох обвинувачених - спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова.
Його захист домагається повторного допиту експертів та свідків у справі. Нагадаю, наразі триває досудова стадія кримінального процесу. Розгляд по суті відбудеться наступного року.
Нагадаю, малайзійський "Боїнг" збили російські військові у небі над Донбасом у липні 2014. Тоді загинули громадяни 10 країн. Загалом 298 людей.
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У графіку засідань заплановано, що до 5 листопада захист підозрюваного Олега Пулатова має викласти свої вимоги щодо розслідування. А наступного тижня обвинувачення повинно на них відреагувати
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Перед оголошенням рішення судді взяли кількагодинну перерву. Нагадаю, торік улітку Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі. Його звинуватили в причетності до загибелі на Донбасі італійського репортера - у 2014 році.