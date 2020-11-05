Кернес вернется в Харьков: названа дата [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Мэр Харькова Геннадий Кернес, переизбранный на новый срок, должен вернутся в Украину до 20 декабря - к первой после выборов сессии горсовета. Об этом "Стране" заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.
Вчера (3 ноября - ред.) были объявлены официальные результаты выборов харьковского городского головы. Сегодня, завтра или послезавтра - в областной и городской советы. После чего начнется точка отсчета. Максимально по закону мы должны провести первую сессию горсовета до 20-го декабря. Это наш дедлайн. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные - даже не рассматриваются. Ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета.
Игорь Терехов рассказал о состоянии Геннадия Кернеса. По его словам, на фоне коронавируса у мэра начались некоторые проблемы со здоровьем, связанные с последствиями ранения.
Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких.
Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.
Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.
по теме
В среду, 4 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила победителя выборов мэра Харькова
У Харкові, за попередніми даними, перемогу вже в першому турі отримує чинний міський голова Геннадій Кернес. Проте в харків'ян є питання: чи зможе він прийняти присягу і керувати містом
В Харькове, в Купянской районной больнице показали, в каких условиях лечат людей
За попередню добу в Україні підтверджено 9 тисяч 850 нових випадків коронавірусу. 369 - це діти. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час пандемії в країні на Ковід захворіли понад 430 тисяч осіб
У столичній держадміністрації зберігають спокій. За словами заступника голови КМДА, там сподіваються, що навіть розгортання мобільного шпиталю в київському Палаці Спорту не знадобиться