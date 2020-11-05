Мэр Харькова Геннадий Кернес, переизбранный на новый срок, должен вернутся в Украину до 20 декабря - к первой после выборов сессии горсовета. Об этом "Стране" заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов.

Вчера (3 ноября - ред.) были объявлены официальные результаты выборов харьковского городского головы. Сегодня, завтра или послезавтра - в областной и городской советы. После чего начнется точка отсчета. Максимально по закону мы должны провести первую сессию горсовета до 20-го декабря. Это наш дедлайн. Кернес вернется в Харьков и до 20 декабря проведет сессию горсовета. Вот из этого сценария мы исходим. Остальные - даже не рассматриваются. Ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета.

Игорь Терехов рассказал о состоянии Геннадия Кернеса. По его словам, на фоне коронавируса у мэра начались некоторые проблемы со здоровьем, связанные с последствиями ранения.

Он по настоянию родственников улетел лечить именно обострившиеся на фоне ковида последствия ранения. Сейчас коронавируса у него нет. Многие вещи врачи также купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких. Врачи ему даже долгое время запрещали разговаривать. Полторы недели назад разрешили говорить не более получаса в день. Каждое утро у него в палате проходит консилиум, на котором решают - можно ли его отпускать. И как только немецкие врачи будут довольны работой легких - Геннадий Адольфович сразу же вернется.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес, которого в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite, отчитался о расходах на перелет в Германию и лечение.

Как сообщается в его декларации, на медицинские услуги клиники Charite было потрачено 4 124 665 грн, а специализированный авиационный транспорт обошелся в 1 748 137 грн.