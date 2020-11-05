Умерла бывшая губернатор Черниговской области [ Редактировать ]
Источник: Черниговская ОГА
Умерла бывшая председатель Черниговского областного совета, заместитель председателя ОГА Наталья Романова. Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря.
Отошла в мир иной Наталья Андреевна Романова - бывшая председатель Черниговского областного совета, заместитель председателя облгосадминистрации. Она боролась с раковым заболеванием, несмотря на болезнь была оптимисткой. О Наталью Андреевну остаются лучшие светлые воспоминания остаются добрые дела, которые она сделала. Пусть Господь упокоит ее душу в свои дома! Родным и близким - сил перенести горечь потери.
О смерти Романовой сообщил в Twitter и бывший народный депутат Украины Олег Ляшко. Он назвал ее "настоящей украинской казачкой".
Рак-дурак так рано забрав Наташу Романову, яка з моєї легкої руки в 2006 році стала головою Чернігівської обласної ради. Хороша і щира була людина, справжня українська козачка. Вічна пам‘ять! pic.twitter.com/Yvc6d76BaH— Олег Ляшко (@OVLiashko) November 5, 2020
Наталья Романова с 2006 по 2010 возглавляла Черниговский областной совет. В 2016 году была назначена заместителем председателя Черниговской облгосадминистрации. В 2019 году исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умерли известный украинский бизнесмен, мэры Борисполя и Новгорода-Северского.
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