Президента Косово звинуватили у злочинах проти людства [ Редактировать ]
Президенту Косова Хашиму Тачі пред'явили звинувачення в скоєнні злочинів проти людства. Його та ще кількох соратників затримали та взяли під варту в Гаазі. Там їх планують допитати на підставі підозри в причетності до злочинів у війні проти Сербії 1998-1999 років.
Сам Тачі пояснив: перед судом як президент він постати не може. Тому напередодні подав у відставку. До моменту ж обрання нового президента обов'язки Хашима Тачі виконуватиме прем'єр-міністр.
Хашим Тачі, президент Косова:
За жодних обставин я не дозволю, аби президент Республіки Косово з'явився в суді. Тому щоб захистити незалежність президентства в країні, а також цілісність і гідність Косова, я - з повагою до міжнародної спільноти - подаю у відставку.
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