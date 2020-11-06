Президенту Косова Хашиму Тачі пред'явили звинувачення в скоєнні злочинів проти людства. Його та ще кількох соратників затримали та взяли під варту в Гаазі. Там їх планують допитати на підставі підозри в причетності до злочинів у війні проти Сербії 1998-1999 років.

Сам Тачі пояснив: перед судом як президент він постати не може. Тому напередодні подав у відставку. До моменту ж обрання нового президента обов'язки Хашима Тачі виконуватиме прем'єр-міністр.

Хашим Тачі, президент Косова: