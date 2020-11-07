Витамин D вырабатывается организмом человека при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Он регулирует количество кальция и фосфата в организме, и его дефицит может вызвать усталость, боли в костях, рахит у детей, слабость и депрессию, пишет lhealth.info.



По словам специалистов, витамина D в жирной рыбе, грибах, красном мясе, яичных желтках и других продуктах слишком мало. Поэтому если человек придерживается определенного питания, то говорить о "передозировке" не придется.

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Другое дело обстоит с добавками. Их неконтролируемый прием приведет к накоплению в организме слишком большого количества кальция. Это, в свою очередь, ослабит кости и повредит почки и сердце.

При этом нельзя полностью отказываться от добавок. Дело в том, что сложно получить необходимое количество витамина D только с помощью диеты. Также нельзя мириться с дефицитом этого элемента в ожидании солнечных дней, так как он играет важную роль в поддержании иммунитета и может защитить от заражения коронавирусом, отметила диетолог Элизабет Стюарт.

По ее словам, необходимо учитывать рекомендации по суточной норме витамина D для разных возрастных групп. Так, всем взрослым и детям в возрасте от 11 до 18 лет нельзя принимать более 100 мкг в день. Дети в возрасте от одного до 10 лет не должны получать более 50 мкг в день, а младенцы до 12 месяцев не должны получать более 25 мкг в день.

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