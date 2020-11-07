Медики определили самый полезный в мире продукт среди 41 претендента из овощей и фруктов. В результате исследования выяснилось, что наибольшее количество питательных веществ содержится в кресс-салате, сообщает u-news.com.ua.

Кресс-салат является источником многих полезных микроэлементов и минералов, включая витамины A и C, кальций, железо, магний, калий и антиоксиданты. Употребление продукта способствует укреплению иммунитета. Кроме того, кресс-салат оказывает положительное воздействие на костную и сердечно-сосудистую системы.

Также в продукте содержится витамин K, благодаря которому клетки головного мозга получают "защиту". В кресс-салате содержатся и окислители, которые значительно снижают риск развития онкологических заболеваний.

Таким образом, употребление кресс-салата защищает человека от многих недугов.

Кресс-салат

Еще одним преимуществом продукта является его питательность. В капустном растении содержится столько полезных веществ, что 100 граммов салата достаточно для того, чтобы покрыть суточную потребность в минералах и микроэлементах.

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