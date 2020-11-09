Майже фінал. Прихильники Джо Байдена святкують перемогу. Провідні медіа та інформагентства проголосили його новим президентом США. Сам Байден уже розповів, як керуватиме країною. Водночас чинний глава держави поразки не визнає. Дмитро Анопченко - про те, якими будуть Штати після виборів.

У містах і штатах, які найбільше підтримували демократів, вихідні минають гучно і яскраво.

Я у захваті! Уперше змогла розслабитися за всі ці останні 5 років!

Приводом для святкувань стали і публікації у пресі. Зокрема Washington Post повідомила, що в перший же день на посаді Байден підпише низку указів, якими скасує те, що робив його попередник. Зокрема, анулює запроваджений Трампом "міграційний бан", відновить програму, яка дозволить залишатися у штатах нелегалам, якщо їх привезли дітьми. Також Байден планує скасувати вихід країни із Всесвітньої організації охорони здоров'я і повернути членство Америки у Паризькій угоді з клімату.

Трамп наполягає на перерахунку. Але останні повідомлення з виборчих центрів показують, що у низці штатів перевага може бути надто великою, аби це щось змінило. Наприклад, уточнені цифри із Джорджиї - Байден збільшив відрив до 10 тисяч голосів.

І в близькому оточенні Трампа вже з'явилися перші голоси із закликами здатися і визнати, що програв. CNN зі своїх джерел у Білому домі дізналася, що із такою пропозицією до президента приходив його радник і зять Джаред Кушнер людина, що разом із дочкою, Іванкою, має максимальну довіру чинного глави держави. Але реакція Трампа невідома.

Попри це, в команді переможців дали зрозуміти, що Байден готує передачу йому влади у будь-якому разі визнає Трамп його перемогу чи ні. І вже ділять портфелі.

Зокрема, за даними видання Politico, новим держсекретарем США замість Майка Помпео може стати Сюзан Райс - колишня Радниця із нацбезпеки в адміністрації Обами.

Що цікаво, за Байдена уперше в історії жінка може стати і главою Пентагону. На цю посаду розглядають кандидатуру Мішель Флорной, яка у двотисячних вже була заступницею міністра.

І вже заговорили про ймовірне повернення у велику політику Вікторії Нуланд, яка за Обами і Байдена курирувала український напрямок у Державному департаменті США.

І навіть попри те, що Трамп не здається і може оскаржити результати виборів, біля Капітолію вже почали споруджувати трибуни для церемонії інавгурації.

Дата визначена конституцією 20 січня, і перенести її неможливо. Адже за законом навіть якщо новий президент в цей день не складе присягу, повноваження старого не подовжуються, а закінчуються. І вакууму влади ніхто у штатах не допустить.