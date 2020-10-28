NASA анонсували запуск Crew Dragon на МКС [ Редактировать ]
У NASA анонсували запуск чергової місії на кораблі SpaceХ. Екіпаж доправлять на Міжнародну космічну станцію 14 листопада. Старт о 7.49 вечора за місцевим часом.
На борту корабля буде троє американських астронавтів, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень.
Загалом згідно із контрактом, компанія Ілона Маска має спорядити на МКС шість пілотованих місій Crew Dragon.
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