Компанія Ілона Маска має спорядити на МКС шість пілотованих місій Crew Dragon

У NASA анонсували запуск чергової місії на кораблі SpaceХ. Екіпаж доправлять на Міжнародну космічну станцію 14 листопада. Старт о 7.49 вечора за місцевим часом.

На борту корабля буде троє американських астронавтів, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Загалом згідно із контрактом, компанія Ілона Маска має спорядити на МКС шість пілотованих місій Crew Dragon.