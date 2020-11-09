Напад різника: у Кривому Розі вшанували загиблих [ Редактировать ]
У Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими в результаті суботнього нападу різника. Нагадаємо, у суботу в середмісті чоловік із ножем напав на випадкових перехожих.
Поки його затримали, - устиг поранити десятьох людей. Двох смертельно. Серед постраждалих і 8-річна дитина. Злочинцеві обирають запобіжний захід. В лікарні досі залишаються четверо постраждалих.
Марина Вероповелян, хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні № 2:
Состояние средней степени тяжести. Без отрицательной динамики. Они стабильны. На сегодняшний день они ничего не рассказывают, они достаточно подавлены, расстроены. Сами понимаете в каком они состоянии.
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