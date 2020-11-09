У Кривому Розі сьогодні день жалоби за загиблими в результаті суботнього нападу різника. Нагадаємо, у суботу в середмісті чоловік із ножем напав на випадкових перехожих.

Поки його затримали, - устиг поранити десятьох людей. Двох смертельно. Серед постраждалих і 8-річна дитина. Злочинцеві обирають запобіжний захід. В лікарні досі залишаються четверо постраждалих.

Марина Вероповелян, хірург-стоматолог Криворізької міської лікарні № 2: