Збив людей на острівку безпеки: у Харкові взяли під варту водія-іноземця [ Редактировать ]
Збив чотирьох людей на острівку безпеки: у Харкові взяли під варту водія-іноземця. Щоправда, він має право вийти із СІЗО під заставу у десять із половиною мільйонів гривень. Сам підозрюваний Хенді Алі на суді визнав свою провину та розкаявся. Заявив, що його автомобіль штовхнула інша машина, тому він втратив контроль.
Нагадаю, аварія сталася надвечір суботи. Трьох людей, серед яких десятирічний хлопчик - ушпиталили. Усі вони в реанімації. Водій - громадянин Єгипту. Його вже притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство - навесні вдарив жінку ножем, однак вийшов під заставу в більш як 100 тисяч гривень. А за порушення правил дорожнього руху на нього складали протоколи 26 разів.
Дмитро Чубенко, речник прокурора Харківської області:
Особа є фігурантом іншого кримінального провадження, де в нього вже застосовано щодо нього заставу, але він тим не менш вчинив інше кримінальне правопорушення. Особа неодноразово притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тому ми розуміємо, що особа неодноразово порушує законодавство.
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