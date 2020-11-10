Криворізькому різникові обрали запобіжний захід [ Редактировать ]
Криворізькому різникові обрали запобіжний захід. Сидітиме за ґратами 60 діб - без права внесення застави. Рішення ухвалив центрально-міський районний суд.
Нагадаю, вбивство сталося 7 листопада у Кривому Розі. 29-річний чоловік ножем зарізав двох та поранив вісьмох людей. Йому проведуть психіатричну експертизу. Під час обшуку в кімнаті, де проживав убивця, виявили містичні символи і малюнки.
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