Бельгийская теннисистка Гретье Миннен ярко отпраздновала победу над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в австрийском Линце.

После выигрыша бельгийка страстно поцеловала свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк. Ранее девушки совершили каминг-аут и признали себя парой.

26-летняя Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, является тренером 24-летней Гретье Миннен, находящейся на 110-м месте в мировом рейтинге теннисисток-профессионалок.

Матч Даяны Ястремской против Гретье Миннен продолжался 78 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу бельгийки.

20-летняя украинка является второй ракеткой Украины и сейчас занимает 29-е место в рейтинге WTA.

Как сообщалось ранее, Ястремская победила в трехсетовом матче на турнире в Риме.