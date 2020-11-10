А ще до того як в уряді заговорили про карантин вихідного дня, вікенди у розпал пандемії - в україні проходили гучно, і як виявилось - безкарно. Штрафами лякають, їх накладають, а потім - скасовують.

В Одесі суд вирішив не карати гривнею чиновницю за святкування Дня міста під час пандемії.

Масові гуляння 2 вересня обурили тоді всю країну. Люди на заходах були без масок, про дистанцію навіть не йшлося. Поліція відкрила кримінальне провадження, адмінпротокол склали на організаторку заходів - очільницю департаменту культури Тетяну Маркову.

Вона, як посадова особа, мала сплатити штраф - від 34 до 170 тисяч гривень. Але суддя вирішила: доказів - не достатньо.