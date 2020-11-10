Припинення боїв у Нагірному Карабаху: на яких умовах запанував мир [ Редактировать ]
Кінець війни в Нагірному Карабаху. Азербайджан і Вірменія підписали мирну угоду за посередництва Росії. Режим припинення вогню поки не порушують.
Де святкують, а де штурмують парламент?
Баку, шоста ранку. Зі сходом сонця люди вийшли святкувати припинення вогню в Нагірному Карабаху.
Я неймовірно щаслива! Ми відвоювали Карабах після 30ти років окупації.
А так відреагували на домовленості у Вірменії.
Мирну угоду багато хто в Єревані вважає капітуляцією, адже ось що вона змінює для сторін:
Азербайджан отримує землі, які зайняв за останні тижні. Також - "пояс безпеки" довкола Карабаху, який вірмени утримували від дев'яностих. А це чималі території. Єревану ж залишиться лише частина невизнаної республіки й Лачинський коридор - "дорога життя" між Вірменією і Карабахом.
Кілька тижнів тому над цією територією Азербайджан встановив "вогневий контроль", тобто - заблокував єдину дорогу, якою республіка могла отримувати підкріплення від союзників у Вірменії. Ще один вирішальний здобуток - місто Шуша. Його азербайджанці захопили в неділю. Звідти до Степанакерта, карабаської столиці, лише 20 кілометрів. За умовами перемир'я Шуша теж залишається за Азербайджаном.
Звідси й бурхлива реакція вірмен. Люди пограбували резиденцію прем'єра, захопили будівлю парламенту, а спікера жорстоко побили: вимагали розповісти, де знайти прем'єра - Ніколу Пашиняна. Саме його звинувачують у принизливих поступках. Вірменська опозиція вимагає відставки очільника уряду.
Найра Зохрабян, депутатка парламенту Вірменії:
Единственный человек, который сдал земли - это Никол Пашинян. За 100 лет истории Армении не было такого стыдливой такой страницы, которой надо стыдиться.
Сам прем'єр виправдовується. Запевняє: за наявного розкладу сил іншого виходу не мав.
Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:
Інше рішення було б неможливим. Пізніше я розповім більше деталей про те, чому його довелося схвалити. А зараз не можу з однієї простої причини: зупинити бойові дії - головне.
Ще один важливий пункт угоди: введення російських миротворців - майже 2 тисячі військовослужбовців, бронетранспортери і спецтехніка. Вони вже прибули на позиції. А в Баку говорять про участь ще й турецьких військових у патрулюванні.
Ільхам Алієв, президент Азербайджану:
Спільна російсько-турецька миротворча місія стане абсолютно новим форматом взаємодії в регіоні для розв'язання конфлікту й майбутнього розвитку.
У Москві від спільної з турками місії відхрещуються. Натомість в Анкарі твердять: перемовини тривають.
Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:
Три країни уклали угоду про припинення вогню, але зараз постає питання - як його контролювати? Щодо цього ми ще ведемо переговори. Ми від самого початку підтримували Азербайджан і будемо на його боці й надалі.
Саме неприхована підтримка з боку Туреччини значно підсилила позиції Азербайджану в конфлікті. Здобутки союзника в Анкарі теж святкують. Для Баку досягнута угода - рівнозначна перемозі. Тоді як позиції Вірменії значно ослабли - і військово, і політично. Масові протести проти досягнутого миру загрожують прем'єру відставкою, а країні - новою політичною кризою.
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