Кінець війни в Нагірному Карабаху. Азербайджан і Вірменія підписали мирну угоду за посередництва Росії. Режим припинення вогню поки не порушують.

Де святкують, а де штурмують парламент?

Баку, шоста ранку. Зі сходом сонця люди вийшли святкувати припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Я неймовірно щаслива! Ми відвоювали Карабах після 30ти років окупації.

А так відреагували на домовленості у Вірменії.

Мирну угоду багато хто в Єревані вважає капітуляцією, адже ось що вона змінює для сторін:

Азербайджан отримує землі, які зайняв за останні тижні. Також - "пояс безпеки" довкола Карабаху, який вірмени утримували від дев'яностих. А це чималі території. Єревану ж залишиться лише частина невизнаної республіки й Лачинський коридор - "дорога життя" між Вірменією і Карабахом.

Кілька тижнів тому над цією територією Азербайджан встановив "вогневий контроль", тобто - заблокував єдину дорогу, якою республіка могла отримувати підкріплення від союзників у Вірменії. Ще один вирішальний здобуток - місто Шуша. Його азербайджанці захопили в неділю. Звідти до Степанакерта, карабаської столиці, лише 20 кілометрів. За умовами перемир'я Шуша теж залишається за Азербайджаном.

Звідси й бурхлива реакція вірмен. Люди пограбували резиденцію прем'єра, захопили будівлю парламенту, а спікера жорстоко побили: вимагали розповісти, де знайти прем'єра - Ніколу Пашиняна. Саме його звинувачують у принизливих поступках. Вірменська опозиція вимагає відставки очільника уряду.

Найра Зохрабян, депутатка парламенту Вірменії:

Единственный человек, который сдал земли - это Никол Пашинян. За 100 лет истории Армении не было такого стыдливой такой страницы, которой надо стыдиться.

Сам прем'єр виправдовується. Запевняє: за наявного розкладу сил іншого виходу не мав.

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії:

Інше рішення було б неможливим. Пізніше я розповім більше деталей про те, чому його довелося схвалити. А зараз не можу з однієї простої причини: зупинити бойові дії - головне.

Ще один важливий пункт угоди: введення російських миротворців - майже 2 тисячі військовослужбовців, бронетранспортери і спецтехніка. Вони вже прибули на позиції. А в Баку говорять про участь ще й турецьких військових у патрулюванні.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану:

Спільна російсько-турецька миротворча місія стане абсолютно новим форматом взаємодії в регіоні для розв'язання конфлікту й майбутнього розвитку.

У Москві від спільної з турками місії відхрещуються. Натомість в Анкарі твердять: перемовини тривають.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Три країни уклали угоду про припинення вогню, але зараз постає питання - як його контролювати? Щодо цього ми ще ведемо переговори. Ми від самого початку підтримували Азербайджан і будемо на його боці й надалі.

Саме неприхована підтримка з боку Туреччини значно підсилила позиції Азербайджану в конфлікті. Здобутки союзника в Анкарі теж святкують. Для Баку досягнута угода - рівнозначна перемозі. Тоді як позиції Вірменії значно ослабли - і військово, і політично. Масові протести проти досягнутого миру загрожують прем'єру відставкою, а країні - новою політичною кризою.