За останні 20 років у Мексиці вбили понад сотню журналістів-розслідувачів

У Мексиці застрелили журналіста-розслідувача. Ізраель Васкес Рангель писав про злочини наркокартелів.

Два тижні тому у штаті Гуанахуато виявили чергове поховання - майже шість десятків людей, імовірно жертв розбірок між злочинними угрупованнями.

Журналіста застрелили, коли він поїхав на місце поховання. Від початку року це вже четверта смерть представника медіа. За останні 20 років у Мексиці вбили понад сотню журналістів-розслідувачів.