Комунальна катастрофа у Харкові. Без опалення - пів міста-мільйонника. Усе через аварії на мережах. Гаряча вода, наче з гейзерів, б'є в кожному районі міста.

Світлана Шекера запитувала комунальників - коли ж завершать ремонтні роботи? Та коли батареї в домівках людей потеплішають?

Цієї ночі в Харкові вже "мінус" 2 градуси. А в квартирі Антропових батареї холодні. Щоб якось зігріти новонародженого сина, Юля кладе в ліжечко пляшку з теплою водою.

Я ее ложу вот так вот, накрываю ребенка, и это на полночи. Нам хватает этой баклажки. Потом опять я ее подогреваю, и опять ему кладу.

Отримати хоч якусь інформацію в комунальників мешканці будинку не можуть.

Олег Доценко, житель Харкова:

Я вчера ходил лично, кроме вывески "карантин" - ничего нет. И висит номер телефона. Вот могу показать вызовы, я звонил раз 50 - и в городское ХТС, и в районное ХТС, и в ХТС, которое у нас вот местное, и никакого результата. Трубку или не берут, или берут и говорят: "ну, ожидайте, заявка принята".

А у квартирі Ольги Арсентіївни через холод стіни вже вкрилися пліснявою.

Батареи совершенно холодные. Не знаем, что делать, вот, посмотрите, пожалуйста. Вот все, вчера вон сушили, потому что по стене течет. Вон уже до самого верха пошла плесень, видите.

Немає опалення і в іншому кінці Харкова, в селищі Жуковського.

У цьому районі розривають то тут, то там, люди ходять через кучугури землі, але опалення так і не дали. А гарячої води не бачили з травня.

Побачивши камеру, люди збираються.

Антоніна, жителька селища Жуковського:

Это, это ужас. Ребенку сделали операцию - одну, вторую. Мы не можем. Ну, холодрыга! Что нам делать? До каких это пор это все будет?

Тетяна, жителька селища Жуковського:

У меня муж работает на котельной, и он говорит - ничего не выделяют. Они латают все старое. Т.е. труба прорвала, чопик забили, или наложили хомут, все.

Мешканці цього під'їзду через перенавантаження електромереж відучора без світла. Біля ліфта люди залишили оголошення - закликають масово скаржитися диспетчерам.

Марія Зайцева, жителька селища Жуковського:

Чтобы люди переходили на диспетчерскую службу и переходили в электронном виде заявки или звонили им. Потому что чем больше нас будет, может, нас тогда услышат.

По всьому місту в розритих котлованах парує гаряча вода. Подекуди у ямах видно ремонтників. Та який обсяг робіт вони ще мають виконати - чиновники міськради не уточнюють.

Олександр Новак, секретар Харківської міськради:

Всі питання находяться на контролі і займаються уповноважені наші керівники. Тому питання буде вирішено залежно від того, яка там технічна ситуація. - Терміни можете якісь назвати? - Буде все зроблено залежно від того, яка технічна ситуація склалася на тих чи інших аварійних дільницях.

Без опалення повністю чи частково, за нашими підрахунками, будинки в чотирьох районах міста. А синоптики цього тижня обіцяють мороз.