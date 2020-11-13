Во многих странах мира, 13 ноября, отмечается ежегодный Всемирный день доброты. Отмечать этот праздник впервые предложили участники волонтерского движения "За доброту", возникшего в Японии еще в 1997 году. "Подробности" сделали подборку лучших поздравлений в картинках и стихах.

Всемирный день доброты – это праздник действия, поэтому и мероприятия, приуроченные к данному памятному дню, всегда направлены на помощь нуждающимся людям. Он должен вдохновлять людей на добрые поступки и способствовать с помощью их улучшению жизни в мире.

История праздника

Исторические корни начала празднования Дня доброты ведут к 1997 году. Тогда в Японии волонтерское движение добра World Kindness Movement объявило о своем создании. Вначале в движение входили волонтеры государств тихоокеанского района, но позже состав объединения значительно расширился. В 1998 году в Токио 13 ноября сообщество провело свою первую конференцию. С этой даты и началась история праздника Всемирного дня доброты. Но официально Всемирный день доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на III конференции Движения доброты.

В День Доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель (Aurele) создал символ – открытое сердце.

Всемирный день доброты – открытки и стихи

фото: itacademy

В День всемирный доброты

Счастья я тебе желаю,

И чтоб все вели мосты

Лишь туда, где понимают.

Где тебя с улыбкой ждут,

Чаю сладкого предложат

И из радостных минут

Твою жизнь по каплям сложат!

фото: itacademy

Когда добро царит везде -

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

фото: itacademy

День Всемирный доброты

На планете отмечают,

Стать добрее и нежнее

От души я вам желаю.

Качество пусть это будет

Путеводною звездой,

Жить в гармонии желаю,

Под счастливой жить звездой.

День прекрасный пусть добавит

Вам в сердечки теплоты,

Благ и радости желаю

В день волшебный доброты.

фото: itacademy

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