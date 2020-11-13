Всемирный день доброты: история праздника, лучшие поздравления в картинках и стихах [ Редактировать ]
Во многих странах мира, 13 ноября, отмечается ежегодный Всемирный день доброты. Отмечать этот праздник впервые предложили участники волонтерского движения "За доброту", возникшего в Японии еще в 1997 году. "Подробности" сделали подборку лучших поздравлений в картинках и стихах.
Всемирный день доброты – это праздник действия, поэтому и мероприятия, приуроченные к данному памятному дню, всегда направлены на помощь нуждающимся людям. Он должен вдохновлять людей на добрые поступки и способствовать с помощью их улучшению жизни в мире.
История праздника
Исторические корни начала празднования Дня доброты ведут к 1997 году. Тогда в Японии волонтерское движение добра World Kindness Movement объявило о своем создании. Вначале в движение входили волонтеры государств тихоокеанского района, но позже состав объединения значительно расширился. В 1998 году в Токио 13 ноября сообщество провело свою первую конференцию. С этой даты и началась история праздника Всемирного дня доброты. Но официально Всемирный день доброты был учрежден в Сингапуре 18 ноября 2000 года на III конференции Движения доброты.
В День Доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы (например, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специально для этого Дня французский художник Орель (Aurele) создал символ – открытое сердце.
Всемирный день доброты – открытки и стихи
фото: itacademy
В День всемирный доброты
Счастья я тебе желаю,
И чтоб все вели мосты
Лишь туда, где понимают.
Где тебя с улыбкой ждут,
Чаю сладкого предложат
И из радостных минут
Твою жизнь по каплям сложат!
фото: itacademy
Когда добро царит везде -
Счастливы люди на земле.
Покой в душах их и сердцах,
Минует всех печаль и страх.
Желаем радости большой,
Пусть в этот праздник доброты
У всех все будет хорошо,
Сбываются пусть все мечты!
фото: itacademy
День Всемирный доброты
На планете отмечают,
Стать добрее и нежнее
От души я вам желаю.
Качество пусть это будет
Путеводною звездой,
Жить в гармонии желаю,
Под счастливой жить звездой.
День прекрасный пусть добавит
Вам в сердечки теплоты,
Благ и радости желаю
В день волшебный доброты.
фото: itacademy
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