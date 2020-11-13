Байден та Україна: якими будуть стосунки Києва та Вашингтона за нової адміністрації? [ Редактировать ]
Виборчий відрив між Байденом і Трампом збільшується. Демократ Байден переміг у штаті Аризона, підрахували аналітики CNN.
Такого успіху у демократичної партії в цьому штаті не було останні 70 років. Таким чином Байден отримує загалом 290 голосів виборчої колегії, Трамп 217, для перемоги необхідно щонайменше 270. Трамп своєї поразки не визнає, оскаржує підсумки в судах. Колегія виборців має зібратися для голосування восьмого грудня у Вашингтоні. На початку січня вже офіційно результати виборів оголосить Сенат. Інавгурація новообраного президента запланована на 20 січня.
Якими будуть стосунки Києва та Вашингтона за нової адміністрації? Про Україну Байден-кандидат згадував неодноразово. Ми підсумували головні тези.
Січень 2017. Це був останній візит Джо Байден в Україну на посаді віцепрезидента в адміністрації Барака Обами. Усього він приїздив до Києва шість разів. Щоразу із похвалою та заохоченням.
Джо Байден, віце-президент США (2009-2017 рр):
Сполучені Штати щороку підтримували Україну протягом останніх її двадцяти п'яти років. Наша співпраця не припинялася ніколи. Сподіваюся, в Україні і надалі триватимуть позитивні зміни. Адже ви розумієте - ніхто, окрім самих українців, - не виконає цієї найтяжчої роботи.
Відтак Байден став одним із головних друзів України на Заході. Варто згадати його меседжі на початку передвиборчої гонки у 2019. Більшість його заяв лунали у контексті російської воєнної агресії - Байден обіцяв зробити Україну пріоритетом зовнішньої політики. По-перше, підтримати обороноздатність Києва.
"Я дам зрозуміти Кремлеві, що він повинен припинити агресію й окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс гарантує Україні отримання необхідної економічної та військової підтримки, зокрема - летальної зброї".
Байден хоче розширити вишкіл Збройних сил України, розпочатий адміністрацією Обами-Байдена. Водночас зміцнити диполоматичну роль Вашингтона у мирних переговорах із Москвою.
"Нам потрібно мати сильніші важелі впливу на Москву, - а це означає більше роботи і з нашими європейськими партнерами і союзниками. Наша стратегічна мета - підтримати поступ демократичної, об'єднаної, суверенної України й змусити Кремль платити ціну за його невпинні атаки на усталений міжнародний порядок".
Крім того, Байден виступає за збільшення прямих західних інвестицій в Україну та зміцнення її енергетичної незалежності. Особливо на тлі будівництва російського газогону "Північний потік". Але зовнішня підтримка Києва буде жорстко прив'язана до внутрішніх реформ в Україні.
Джо Байден залучатиме український уряд, підприємців та активістів до боротьби з корупцією та розбудови суспільства, у якому править закон, справедливість та економічні можливості для громадян.
Зрештою, усе озвучене кандидатом за останні півтора року є логічним продовженням його політики на посту віцепрезидента. До Росії та Путіна Байден ставиться жорсткіше за Трампа. Тож, в Україні низка аналітиків і посадовців сподіваються, що українсько-американські відносини в подальшому лише зміцняться.
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