По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 8,6% Источник: ЦИК

Второй тур местных выборов в семи городах Украины характеризуется рекордно низкой активностью избирателей. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 8,6%. Для сравнения, во время голосования в первом туре 25 октября в полдень явка была 13,5%.

Напомним, что 15 октября повторно голосуют на выборах мэров Одессы, Сум, Херсона, Луцка, Каменец-Подольского (Хмельницкая область), Украинки (Киевская область) и Краматорска (Донецкая область).

Голосование проходит на 932 избирательных участках, отдать свой голос на кандидатов могут более 1,5 млн украинцев.

Также 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах проходит повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельские советы.

Наблюдатели "Опоры" отмечают, что не было зафиксировано ни одной попытки незаконного вброса избирательных бюллетеней в урну для голосования.

Наиболее частым процедурным нарушением являются попытки разглашения тайны голосования путем демонстрации избирателем бюллетеня, его фотографирование или заполнение не в кабинке для голосования.

Ранее сообщалось, что Одесская городская избирательная комиссия не начала работу.