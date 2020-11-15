Рекордно низька активність виборців та численні порушення. В Україні завершився другий тур місцевих виборів. Дільниці щойно зачинилися в семи містах, і вже почався підрахунок голосів.

Мерів сьогодні обирали в Каменець-Подільському, Сумах, Одесі, Краматорську, Херсоні, Луцьку та Українці. Імена переможців - повідомлять не пізніше як 20 листопада. У ЦВК - 5 днів.

А от найгарячіше було в Одесі. Невідомі замінували там міський тервиборчком. Евакуювати довелося понад сотню людей. Про підсумки дня голосування та про афери, до яких вдавалися, - дивіться далі.

За квотами певних партій - Центрвиборчком напередодні змінив склад Одеського тервиборчкому. Зокрема призначив нову голову ТВК: замість Ніни Чернишенко очолити комісію мала Наталія Сиволапенко. Увечері жінка прийшла скласти присягу, але попередня голова зникла, а приміщення були зачинені.

Наталія Сиволапенко, голова Одеського міського тервиборчкому:

Я приехала, у нас нет доступа до кабинета, до помещения - там, где вся документация, там, где вся техника находится: сейф, печати, а ключи - у председателя. А председателя нет.

Зранку одесити, ні про що не підозрюючи, пішли голосувати на виборчі дільниці, а поліція відрапортувала: усе чинно.

Олег Бех, начальник ГУНП у Одеській області:

Під час перевірки нами було встановлено, що вказана комісія до третьої ночі розглядала подану одним із кандидатів заяву про заміну складу комісії. За результатами її засідання було змінено голову.

Це неправда - заявили у штабі кандидата Миколи Скорика: мовляв, поліція вводить людей в оману, а роботу ТВК заблоковано. Навмисне.

Роман Сеник, керівник штабу кандидата Миколи Скорика:

Мы считаем, что данное поведение руководства городской территориальной избирательной комиссии направлено исключительно на срыв выборов в городе Одессе и на то, чтобы лоббировать определенные интересы определенного кандидата в мэры.

О п'ятнадцятій годині тервиборчком усе-таки спробував відновити роботу, але до будівлі почали сходитися молодики. А потім і взагалі надійшло повідомлення про замінювання споруди. Членів комісії вивели на вулицю, на місце прибули народні депутати.

Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси:

Я утверждаю на камеры всех центральных СМИ, что господин генерал Бех - начальник областного УВД - выполняет целенаправленный заказ мэра Труханова, администрации президента на срыв выборов. Господин Труханов не умеет ни выигрывать, ни проигрывать честно. То, что сейчас происходит - это попрание всех мыслимых и немыслимых норм, мы будем защищать нашу позицию, мы будем отстаивать права избирателей, мы будем отстаивать права одесситов на нормальную жизнь.

За кілька годин Скорик вийшов до преси з новою інформацією. За його даними, о шістнадцятій годині - під тиском центральних органів влади - центрвиборчком провів одне засідання - і ЩЕ раз змінив голову ТВК.

Микола Скорик, кандидат на посаду міського голови Одеси:

Значит, поданя на замену председателя территориальной избирательной комиссии было сделано по представлению областной организации партии "Солидарность женщин Украины" госпожой Графовой. Понимая, что госпожа Графова не поменяет своего мнения в отношении замены, они пошли по другому пути. Они сегодня - в воскресенье - был проведен фейковый съезд этой партии и представлены документы в Центральную избирательную комиссию о том, что госпожа Графова уже не легитимна. По этой фейковой бумажке ЦИК рассмотрел эти материалы и принял решение о новий замене председателя.

Наразі в міському ТВК очікують прибуття вже нового голови. У "Опозиційній платформі - За життя" такі пертурбації вважають незаконними та вже заявили, що оскаржуватимуть їх у суді.