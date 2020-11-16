До 29 ноября в Украине ждут почти 200 тысяч новых случаев коронавируса. Соответствующий прогноз сделали в Национальной академии наук Украины.

Ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество случаев коронавируса может достичь 737 946, что на 192 257 случаев больше, чем сегодняшнее число случаев.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 797, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 3 100.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.

Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины.