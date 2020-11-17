Под Харьковом произошло жуткое масштабное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Под Харьковом, на Окружной дороге вблизи поселка Высокого, произошло масштабное ДТП, с участием двух легковых автомобилей, машины патрульной полиции и бензовоза. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Как сообщили правоохранители, вблизи поселка Высокого столкнулись автомобили "Daewoo" и "Renault", на место выехала группа реагирования патрульной полиции, после чего в полицейский автомобиль, который стоял на обочине, въехал "Volkswagen" под управлением 36-летнего мужчины.
фото: suspilne
По данным полиции, еще через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил указанная грузовик.
фото: suspilne
Стоит отметить, что утечка была ликвидирована нарядом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Важно, по данным правоохранителей в результате ДТП пострадавших лиц нет, машины получили механические повреждения.
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