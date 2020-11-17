У Кропивницькому хворих на СOVID-19 перепрофілюють дві лікарні [ Редактировать ]
У Кропивницькому під ковідних хворих перепрофілюють дві лікарні - районну та обласний госпіталь для ветеранів. Там прийматимуть лише важких пацієнтів з вірусною пневмонією. На це з держбюджету для області передбачено 34 мільйони гривень. На ці кошти мають закупити пів тисячі кисневих концентраторів і обладнати по дві сотні ліжок із подачею кисню. Натепер важких хворих з коронавірусом лікують у Кіровоградській обласній лікарні та Центральній міській лікарні. Однак вони заповнені майже на 100 відсотків.
Андрій Назаренко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації:
Обладнання його нема, і воно замовляється як правило все з Китаю, то це 50 днів тільки пливе контейнер до нас, тому зараз ми шукаємо з того, що є в наявності, в Україні, ми зарезервували кріогенну бочку з киснем, це буде стояти бочка і потім від неї буде розводитись кисень по всій лікарні, ці дві бочки на ці лікарні в нас вже є і все обладнання, тому ми ставимо собі такі плани зробити це до 15 грудня.
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