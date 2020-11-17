У Кропивницькому під ковідних хворих перепрофілюють дві лікарні - районну та обласний госпіталь для ветеранів. Там прийматимуть лише важких пацієнтів з вірусною пневмонією. На це з держбюджету для області передбачено 34 мільйони гривень. На ці кошти мають закупити пів тисячі кисневих концентраторів і обладнати по дві сотні ліжок із подачею кисню. Натепер важких хворих з коронавірусом лікують у Кіровоградській обласній лікарні та Центральній міській лікарні. Однак вони заповнені майже на 100 відсотків.

Андрій Назаренко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації: