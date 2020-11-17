Біля французького узбережжя гинуть кити. За останні півтора місяця на пляжах неподалік Нанта знайшли сім мертвих ссавців. Усі фінвали. Це другі за розмірами тварини у світі після синіх китів - вони сягають 20 метрів завдовжки.

Чому викинулись на берег - вчені поки що не з'ясували. Слідів від рибальських сіток чи ударів не виявили. Підозрюють, що кити підхопили невідомий вірус, який викликав запалення та внутрішні крововиливи.