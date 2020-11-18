Для фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech разработали специальные изотермические контейнеры, в которых будут перевозить и хранить вакцину от коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что хранить вакцину необходимо при температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия.

Эти контейнеры оснащены датчиками GPS и термометрами внутри, чтобы нам в любой момент было известно, где находится объект и какова температура внутри него. Если что-то пойдет не так, чего мы не предполагаем, эта партия вакцины применяться не будет.

Pfizer готова гарантировать поставку препарата заказчику на территории США в течение суток. Компания рассчитывает произвести до 50 млн доз до завершения текущего года, половина этого объема предназначена не для США.

Мы можем поставлять вакцину машинами, грузовиками, самолетами, судами, чем угодно.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.