Дональд Трамп звільнив голову агентства з кібербезпеки США [ Редактировать ]
Дональд Трамп звільнив очільника агентства з кібербезпеки США Кріса Кребса. Бо той не побачив порушень на виборах.
У своєму "Твіттері" американський президент написав, що заява Кребса про безпечність голосування була неточною. Трамп упевнений - він програв через масові порушення та махінації.
Соцмережа вже позначила цей допис як суперечливий.
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