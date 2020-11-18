Бо той не побачив порушень на виборах

Дональд Трамп звільнив очільника агентства з кібербезпеки США Кріса Кребса. Бо той не побачив порушень на виборах.

У своєму "Твіттері" американський президент написав, що заява Кребса про безпечність голосування була неточною. Трамп упевнений - він програв через масові порушення та махінації.

Соцмережа вже позначила цей допис як суперечливий.