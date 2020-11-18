Ефросинина облизала ногу Никитюк (фото) [ Редактировать ]
В среду, 18 ноября, украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк показала фото, на которых Маша Ефросинина "облизывает" ей ногу. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.
Так, она опубликовала целую серию снимков, из которых создан своеобразный сериал. В одном из кадров Леся поцеловала руку Маши.
"Ловите новый Стори-Сериальчик", - подписала фото Леся.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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