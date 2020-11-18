Кому и сколько? Как распорядилась УАФ финансовой помощью от УЕФА для борьбы с COVID-19.

Уровень компетенции и компетентности персонала, обслуживающего главную национальную команду, особенно в период пандемии, не должен вызывать никаких вопросов у представителей клубов, чьи игроки вызваны на сборы.

Но вместо того, чтобы сотрудничать с клубами в кризисной ситуации, консультироваться в режиме онлайн и всячески способствовать немедленной доставке инфицированных футболистов обратно в Киев для оказания им квалифицированной помощи, некий специалист из Дома футбола без тени сомнения заявляет, что не было нужды в таком оперативном реагировании. Мол, игроки "Динамо" могли улететь и в воскресенье, тем чартером, который организовала ФФУ/УАФ.

То есть о здоровье заболевших людей реально никто не думал. Важно было подогнать пиар-картинку под дату вылета "спасительного рейса", о котором позаботился лично Павелко.

По данному поводу красноречиво прозвучал заголовок в заметке на "Обозревателе": "УАФ арендовала 180-местный самолет, чтобы перевести одного футболиста сборной Украины".

В общем, ФФУ/УАФ в очередной раз показала себя в крайне неприглядном свете, за что и получила соответствующую реакцию СМИ.

"Как говорил Жванецкий, "не умеешь любить – сиди дружи!" Но мирно сидеть не получается – ведомству Павелко необходима репутация героев-любовников, никак не меньше. Отсюда и неутолимое желание присвоить себе работу, которую клубы выполнили за ее, федерационных, менеджеров. Вопрос "Не стыдно?" задавать излишне – и без того ясно, что ни капли…" – высказался в своем Тelegram-канале главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков.

"Руководство национальной ассоциации, выдавшее за правду откровенную ложь, в который раз продемонстрировало не только свою неспособность оперативно принимать адекватные решения в критических ситуациях, но и потрясающую склонность пиариться даже на тех эпизодах, о которых ему было бы лучше помалкивать", – делает вывод сайт "Футбольный клуб".

Отечественная пресса уже не в первый раз ловит ФФУ/УАФ и лично его президента Павелко на вранье, а его стремление преподносить себя в роли "вечного победителя" ярко отображает личная страничка в Facebook. Там невозможно найти публикации на какие-то острые и животрепещущие темы. В том числе – касающиеся национальной команды.

Глава ФФУ/УАФ ни слова не выдавил из себя после разгромных 1:7 в октябрьском спарринге с Францией. Промолчал и после субботней игры в Германии. Хотя это как раз те случаи, когда настоящий президент должен был поддержать тренеров и футболистов, дать всем понять, что он рядом с ними, на одной волне и в те моменты, когда не все получается, а не только после побед.

Но для Павелко, судя по всему, важно, чтобы его фамилия ассоциировалась только с какими-либо достижениями. А поскольку настоящих, по сути, практически и не случается, он регулярно примазывается к чьим-то успехам или же… придумывает свои, что выглядит нелепо и карикатурно.

Именно так получилось по ходу минувшей недели, когда паразитирующий на футболе чиновник преподнес в качестве очередной большой победы – разрешение уполномоченных органов проводить матчи по субботам и воскресеньям. И это на общем фоне введения в стране "карантина выходного дня"…

"Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни... Делаем все возможное для защиты футбола от пандемии!" – торжественно провозгласил Facebook Павелко.

Но если отбросить присущую его фейсбучным спичам браваду и совковую патетику, становится понятно, что речь идет о примитивной манипуляции. Ведь все ответственные решения о проведении футбольных матчей принимает вовсе не Павелко.

При этом у просвещенных и заинтересованных людей автоматически возникает вопрос: а какие все же реальные действия были предприняты федерацией по преодолению негативного влияния пандемии на отечественный футбол и, главное, что там с деньгами, которые выделил на эти цели УЕФА?

Напомним, что еще весной Европейский футбольный союз заявил о выплате 55 национальным ассоциациям €236,5 млн на борьбу с последствиями эпидемии в рамках проекта HatTrick.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн – эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", – объяснил это решение президент УЕФА Александер Чеферин.

С тех пор прошло полгода, но судьба целевого транша УЕФА остается тайной за семью печатями. Может быть, кто-то слышал, что ФФУ/УАФ помогает клубам с оплатой тестов? Или федерация как-то способствует лечению подхвативших инфекцию футболистов? Или, может быть, была предложена материальная помощь оказавшимся на грани исчезновения командам и детским тренерам, чтобы они могли пережить сложнейший период?..

Пресса, к слову, уже не раз поднимала тему распределения этих денег от УЕФА. И представители клубов тоже интересовались. Но четкого ответа от ФФУ/УАФ ни разу не последовало."Перего

ворили с руководством УАФ по поводу денег УЕФА, которые пришли в федерацию. Ответ был таков: выделяемые средства клубам для здоровья и борьбы с коронавирусом – таких денег не было", – рассказывал, в частности, в начале мая президент "Олимпика" Владислав Гельзин.

Или вот еще цитата – президента ФК "Альянс" Сергея Демченко: "От помощи федерации не отказались бы, было бы неплохо. Им же дали деньги в УЕФА. Но они не хотят делиться".

Ну и как-то постепенно в текучке и суете эта тема затерлась, затихла. А зря. Ведь COVID-19 никуда не улетучился в отличие от денег на борьбу с ним…