Антикарантинні протести тривають і в Україні. Підприємці проти заборони влади працювати у вихідні. Кажуть, це знищить малий та середній бізнес. До уряду і парламенту сьогодні звернулися ФОПівці зі Слов'янська. Вимагають скасувати карантин вихідного дня та норму про введення касових апаратів, а ще розробити програми підтримки підприємців. Підтримав бізнес і представник Опозиційної платформи за життя Павло Придворов. Разом з підприємцями він передав звернення до народних депутатів.

Павло Придворов, координатор "Опозиційної платформи - За життя" у Слов'янську: