Антикарантинні протести: "Опозиційна платформа – За життя" закликала владу не знищувати український бізнес [ Редактировать ]
Антикарантинні протести тривають і в Україні. Підприємці проти заборони влади працювати у вихідні. Кажуть, це знищить малий та середній бізнес. До уряду і парламенту сьогодні звернулися ФОПівці зі Слов'янська. Вимагають скасувати карантин вихідного дня та норму про введення касових апаратів, а ще розробити програми підтримки підприємців. Підтримав бізнес і представник Опозиційної платформи за життя Павло Придворов. Разом з підприємцями він передав звернення до народних депутатів.
Павло Придворов, координатор "Опозиційної платформи - За життя" у Слов'янську:
Если мы и дальше будем продолжать закрывать рынки, то мы уничтожим всю предпринимательскую деятельность и, соответственно, наши предприниматели будут нищать и ихние предприятия будут закрываться. Создается ситуация очень напряженная для наших жителей, когда люди нищают и им не за что кормить свои семьи.
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