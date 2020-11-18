Численні аварії та черги на СТО

Очікуваний, але несподіваний. Перший сніг уже традиційно заскочив зненацька українських водіїв. І як один, вони кинулися міняти гуму на зимову. Як наслідок, на СТО - черги, а на дорогах - численні аварії та затори.

Столицею після першого снігопаду проїхався Руслан Смєщук.

Це одна із сотень столичних СТО. Зараз більшість станцій - немов в облозі. Надворі раптово утім, як завжди почалася зима. Тож тисячі водіїв згадали, що треба "перевзутися".

Василь, працівник СТО:

Зима началась. Приїжджають, переобуваються на зимню резину, потому что скользко. Если летом ремонты, там туда-сюда, рехтовки изредка, то сейчас - все переобуваются.

Шиномонтажники по дванадцять годин міняють шини. Вільного часу - на пару цигарок - розповідає Костянтин. Чоловік каже - вже сьомим потом вмився. І поки він працює - приїжджають нові клієнти. І терпляче чекають. Годинами.

Костянтин, працівник СТО:

Це їхні проблеми, не хочуть - можуть не чекати. Мені без разниці - чекають вони, чи не чекають. Я работою з 8 до 8.

Іван, водій:

Я вже жду десь два с половиной часа. Надо перевзуться, тому що я вчора ехал с Ковеля, хоть и на зименй резине - староватой, но очень проблематично. Видел аварию на своих глазах, так что решил сразу купить и поменять.

З приходом зими й так непроста дорожня ситуація у Києві стала ще гіршою - затори подовшали. Найкритичніші для автомобілістів ділянки - вже традиційні: середмістя, головні транспортні розв'язки та в'їзди до столиці.

Микола, водій:

Пробки кругом, отам даже в Гостомель їхати, а в сторону Бучі, там получається, якщо рано не проїхав, то глина.

Ігор, водій:

Зараз уже складніше стало добираться, уже пробки по Дегтяревськой. Десь на минут 15 больше надо добираться.

Раптова зима видалася гарячою і для комунальників. Вони в місті працюють ще з ночі - розсипають сіль і пісок. Особлива увага небезпечним ділянкам доріг, тротуарам, зупинкам громадського транспорту та заїздам у двори.

Валентина:

Нічого страшного, зима, як зима. Будем працювати, так як обично. Нам завезли сіль. Сьогодні зранку чистили, солили.

Траплялися й курйози. Так вздовж Русанівського каналу на Лівому березі комунальники чомусь вирішили покосити поверх снігу газон. Ну і загалом на вулиці столиці вивели понад пів тисячі одиниць спецтехніки. Проте навіть попри це - кількість аварій подвоїлася.

Марина Макарова, речниця Патрульної поліції Києва:

Ми неодноразово попереджали водіїв про погіршення погодних умов - на жаль не всі прислухалися до наших порад. І маємо результати. 47 ДТП оформлено патрульними Київа за сьогоднішню ніч. Для порівняння - для статистики - на минулому тижні це в середньому було 19 ДТП за ніч.

Тож у поліції закликають - якщо ви невпевнено почуваєтесь за кермом, краще пересісти у громадський транспорт чи таксі.