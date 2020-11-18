Фото: как выявить коронавирус по дыханию / vgr.by

Одышка может быть опасным симптомом легочной патологии, обусловленной коронавирусной инфекцией. О том, как определить ее самостоятельно, рассказал врач Владимир Болибок, передает newsyou.info.

Медик заявил, что "одышка является самым настораживающим симптомом коронавируса". Также врач заметил, что на ее возникновение может повлиять повышение температуры, не связанное с заболеванием ковидом.

Как же можно самостоятельно определить именно опасный сбой дыхания? Врач рассказал, что для этого нужно считать количество вдохов в состоянии покоя.

"Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание", - подчеркнул Болибок.

Медик пояснил: нормальная частота дыхания у взрослого здорового человека - от 16 до 20 вдохов в минуту.

"Если дыхание более учащенное, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность", - сообщил врач.

Он добавил, что одним из самых опасных сигналов является сочетание одышки и тахикардии (учащенного сердечного ритма), не сопровождаемое повышением температуры.

"Это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать компьютерную томографию легких", - подчеркнул специалист.

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