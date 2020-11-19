Сборная России по футболу уступила сборной Сербии в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Игра, проходившая в Белграде, завершилась с разгромным счетом 0:5.

Голы забили Радоньич (10), Йович (25, 45+1), Влахович (41) и Младенович (64).

Игра стала для российской сборной шестым матчем без побед. И обернулась крупнейшим поражением за последние 16 лет. В октябре 2004 года Россия в отборочном матче ЧМ-2006 проиграла Португалии со счетом 1:7.

​Вечером 18 ноября в другом матче группы B3, в которую входят Россия и Сербия, команда Венгрии обыграла Турцию со счетом 2:0. Это позволило венграм занять первое место в группе и выйти в лигу А. До этих матчей и Венгрия, и Россия претендовали на выход в сильнейший дивизион.

По итогам игр сборная России набрала 8 очков и заняла второе место в турнирной таблице группы 3 лиги B. Второе место не позволяет России пройти в высший дивизион Лиги наций - лигу A.

После поражения сборная России усложнила себе квалификацию на чемпионат мира 2022 года в Катаре. После матча Россия опустилась в рейтинге ФИФА и выпала из второй корзины в третью на жеребьевке отбора к ЧМ. Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 пройдет 7 декабря.

Ранее сообщалось, что в Лиге наций сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0.