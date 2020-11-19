Профессор биомедицинской инженерии Адам Файнберг и его команда создали первую полноразмерную трехмерную модель сердца человека.

Ученые напечатали трехмерное сердце, используя технику Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels (FRESH), сообщает kurs.com.ua.

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3D сердце сделано из мягкого природного полимера под названием альгинат, что придает ему свойства, аналогичные свойствам настоящей сердечной ткани.

Реалистичность и эластичность сердечной ткани позволит хирургам резать, накладывать швы и проводить другие манипуляции, как на реальном сердце.

Отмечается, что создание трехмерной модели человеческого сердца является большим достижением двухлетних исследований, открывая великие перспективы для хирургов и клиницистов, а также способствуя развитию биомедицинской инженерии.

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