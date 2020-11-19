Прорыв в медицине: создано первое полноразмерное 3D сердце [ Редактировать ]
Профессор биомедицинской инженерии Адам Файнберг и его команда создали первую полноразмерную трехмерную модель сердца человека.
Ученые напечатали трехмерное сердце, используя технику Freeform Reversible Embedding of Suspended Hydrogels (FRESH), сообщает kurs.com.ua.
3D сердце сделано из мягкого природного полимера под названием альгинат, что придает ему свойства, аналогичные свойствам настоящей сердечной ткани.
Реалистичность и эластичность сердечной ткани позволит хирургам резать, накладывать швы и проводить другие манипуляции, как на реальном сердце.
Отмечается, что создание трехмерной модели человеческого сердца является большим достижением двухлетних исследований, открывая великие перспективы для хирургов и клиницистов, а также способствуя развитию биомедицинской инженерии.
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