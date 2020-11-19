У Харкові на одному з велелюдних ринків у спальному районі асфальт пішов під землю. Утворилося провалля в п'ять метрів, а з нього - парує окріп. Дивом ніхто не постраждав, але навколишні будинки лишилися без опалення. Та найдивніше, що аварія сталася там, де комунальники щойно скінчили капітальний ремонт. І такі випадки - не поодинокі.

Асфальт на Новосалтівському ринку обвалився миттєво. Напередодні приблизно о шостій вечора з-під землі запарувало, пішли тріщини.

Алла Чурілова, підприємниця:

Выхожу на улицу, поднимается асфальт от магазина, я поняла, что пар идет оттуда и сейчас будет беда. Выбежала, не успела ничего взять с собой. И все это случилось за три-пять минут. Очень страшно.

Дивом ніхто не постраждав. Продавці вискакували з кіосків у чому були.

Алла Чурілова, підприємниця:

Рядом с химии девочка, и пальто, и телефоны, все там.

Через аварію без тепла лишилися навколишні будинки. Люди зазирають у провалля, а там - цілком нова труба тепломагістралі. Кажуть, тут цього літа робили капітальний ремонт:

Тут все было разрыто, и все делали новое. Ну, вы ж видите, трубы поставлены новые. Велись работы, конечно. Тут все делали, вот уже начиная с июня месяца все переделывают, все кладут новое.

Фахівці тепломереж на місці аварії, з пресою не спілкуються.

А можете сказати, що тут сталося? (мовчать)

У мерії цей інцидент теж не коментують. Питання опалення - болісне для харків'ян. Тепло в місті дали із запізненням, у деяких районах - лише цього тижня. І відразу пориви.

У цих будинках на Чернишевській тепла не було останні три тижні. Мешканці лиш отримували повідомлення: "чекайте, аварія".

Люди з цього будинку в середмісті кажуть: ледь теплими батареї стали лише напередодні ввечері. Мешканці й зараз гріються, чим можуть.

Володимир житель, Харкова:

Ну, чем? Одеялами! И одеваемся. Холодно. Плохо выживаем.

А ось і досі розрита труба. До старого, іржавого кінця приварено шмат нової металевої. В антикорупційному центрі кажуть: проблема і в зношеності мереж, і в неякісному ремонті.

Ігор Черняк, співзасновник Харківського антикорупційного центру:

Фактично харків'яни сплачують двічі за тепло, тому що з одного боку є платіжки за тепло, з іншого боку є відповідна фінансова допомога, яку постійно з міського бюджету міська рада надає тепловим мережам. Ця допомога має йти в тому числі на реконструкцію теплових мереж, але, як бачимо, вона йде туди двічі. Перший раз - коли зробили. Зробили погано. Другий раз - коли трапилась аварія, і це все треба перероблювати.

Як вихід, міськраді пропонували створити незалежну службу аудиту якості проведення ремонтних робіт на теплових мережах. Та цю ініціативу в мерії не підтримали.