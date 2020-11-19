Євросоюз розширить санкції проти Білорусі. Про це домовилися міністри закордонних справ країн ЄС, - повідомляє журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.

За його даними, підготовку третього пакету обмежень закінчать наприкінці листопада чи на початку грудня.

У Євросоюзі зазначають: не бачать конструктивної реакції Мінська на ситуацію в країні - влада не готова до діалогу з опозицією. Так, КДБ Білорусі сьогодні вніс до списку терористів засновників телеграм-каналу "НЄХТА", який активно висвітлює новини про рух опору.