Євросоюз розширює санкції проти Білорусі [ Редактировать ]
Євросоюз розширить санкції проти Білорусі. Про це домовилися міністри закордонних справ країн ЄС, - повідомляє журналіст "Радіо свобода" Рікард Йозвяк.
За його даними, підготовку третього пакету обмежень закінчать наприкінці листопада чи на початку грудня.
У Євросоюзі зазначають: не бачать конструктивної реакції Мінська на ситуацію в країні - влада не готова до діалогу з опозицією. Так, КДБ Білорусі сьогодні вніс до списку терористів засновників телеграм-каналу "НЄХТА", який активно висвітлює новини про рух опору.
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