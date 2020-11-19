Крадіжки та корупція, які перетворили на згарища... цілі села!

У ДБР, де розслідують причини масштабних пожеж на Луганщині, дійшли висновку: що пожежники не змогли вчасно прибути на гасіння лісів. А все тому, що в їхніх машинах просто не було палива, яке... систематично крали! Таку версію слідчі висунули після обшуків у головному управлінні ДСНС Луганської області. Там правоохоронці виявили величезну нестачу пального. А ще знайшли спеціальні прилади для "підкручування" пробігу у службових авто.

Роман Богданов, директор ТУ ДБР у місті Краматорськ: