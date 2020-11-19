У головному управлінні ДСНС Луганщини виявили масштабні розкрадання пального [ Редактировать ]
Крадіжки та корупція, які перетворили на згарища... цілі села!
У ДБР, де розслідують причини масштабних пожеж на Луганщині, дійшли висновку: що пожежники не змогли вчасно прибути на гасіння лісів. А все тому, що в їхніх машинах просто не було палива, яке... систематично крали! Таку версію слідчі висунули після обшуків у головному управлінні ДСНС Луганської області. Там правоохоронці виявили величезну нестачу пального. А ще знайшли спеціальні прилади для "підкручування" пробігу у службових авто.
Роман Богданов, директор ТУ ДБР у місті Краматорськ:
Протягом тривалого часу в структурних підрозділах головного управління проводилися маніпуляції з використовуванням спецтехніки. Для чого використовували спеціальні засоби для корекції одометрів автомобіля. Так завищували їх реальний пробіг, а паливо розкрадалося. В результаті не було сформовано належного резерву паливно-мастильних матеріалів.
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