Корупція на тендерах. Міського голову Слов'янська Вадима Ляха і його оточення підозрюють у корупції на будівельних тендерах. Про це заявив його заступник Андрій Рубан. Відповідну заяву він подав до правоохоронців. За словами Рубана, на тендерах значно завищували вартість робіт.

Андрій Рубан, заступник міського голови Слов'янська: