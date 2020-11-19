Міського голову Слов'янська підозрюють у махінаціях на будівельних тендерах [ Редактировать ]
Корупція на тендерах. Міського голову Слов'янська Вадима Ляха і його оточення підозрюють у корупції на будівельних тендерах. Про це заявив його заступник Андрій Рубан. Відповідну заяву він подав до правоохоронців. За словами Рубана, на тендерах значно завищували вартість робіт.
Андрій Рубан, заступник міського голови Слов'янська:
На тендерах побеждает одна компания при чем она не торгуется на выборах, не торгуется на тендере, и несмотря на это - тендерный комитет выбирает самые дорогие предложения. Завышается стоимость топлива, завышается стоимость строительных работ и по предварительным оценкам таких операций, ущерб несколько десятков миллионов гривен - это те деньги, которые украдены у громады и на которые можно было построить садики школы, или отремонтировать дороги и так далее.
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