Врачи назвали сок, который способный продлить жизнь [ Редактировать ]
Многие пытаются найти рецепт, способный продлить жизнь. Однако, говорят специалисты, он может находиться практически под рукой, передает newsyou.info.
Так, одним из "ключей" к долголетию является морковный сок. Отмечается, что этот напиток содержит мало калорий и углеводов, а также множество питательных веществ. Так, одна чашка (240 мл) морковного содержит два грамма белка, витамин А - 255% суточной нормы (СН), витамин С (23% СН), витамин К (31% СН), а также калий (15% СН).
Морковный сок также содержит каротиноидные пигменты лютеин и зеаксантин, которые действуют как антиоксиданты - они "сражаются" с нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.
Витамин А жизненно необходим для здоровья глаз. Некоторые исследования связывают потребление фруктов и овощей, содержащих провитамин А, со снижением риска слепоты и возрастных заболеваний глаз.
Витамины А и С, содержащиеся в морковном соке, действуют как антиоксиданты и защищают иммунные клетки от повреждения свободными радикалами. Кроме того, этот сок является богатым источником витамина В6 - он не только необходим для оптимального иммунного ответа, но его дефицит также связан с ослабленным иммунитетом.
Исследования показывают, что некоторые соединения в морковном соке могут защитить от рака. В частности, полиацетилены, бета-каротин и лютеин из экстракта морковного сока могут быть эффективны против лейкозных клеток человека. Кроме того, обработка лейкозных клеток экстрактами морковного сока в течение 72 часов приводила к гибели раковых клеток и останавливала их цикл роста.
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