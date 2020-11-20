Многие пытаются найти рецепт, способный продлить жизнь. Однако, говорят специалисты, он может находиться практически под рукой, передает newsyou.info.

Так, одним из "ключей" к долголетию является морковный сок. Отмечается, что этот напиток содержит мало калорий и углеводов, а также множество питательных веществ. Так, одна чашка (240 мл) морковного содержит два грамма белка, витамин А - 255% суточной нормы (СН), витамин С (23% СН), витамин К (31% СН), а также калий (15% СН).

Морковный сок также содержит каротиноидные пигменты лютеин и зеаксантин, которые действуют как антиоксиданты - они "сражаются" с нестабильными молекулами, называемыми свободными радикалами.

Витамин А жизненно необходим для здоровья глаз. Некоторые исследования связывают потребление фруктов и овощей, содержащих провитамин А, со снижением риска слепоты и возрастных заболеваний глаз.

Витамины А и С, содержащиеся в морковном соке, действуют как антиоксиданты и защищают иммунные клетки от повреждения свободными радикалами. Кроме того, этот сок является богатым источником витамина В6 - он не только необходим для оптимального иммунного ответа, но его дефицит также связан с ослабленным иммунитетом.

Исследования показывают, что некоторые соединения в морковном соке могут защитить от рака. В частности, полиацетилены, бета-каротин и лютеин из экстракта морковного сока могут быть эффективны против лейкозных клеток человека. Кроме того, обработка лейкозных клеток экстрактами морковного сока в течение 72 часов приводила к гибели раковых клеток и останавливала их цикл роста.

Ранее мы писали, какие продукты помогут вылечить коронавирус.